ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

15:04 21.10.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 22 октября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5466 белорусского рубля, 1 евро – 3,0216 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3052 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0089 белорусского рубля.