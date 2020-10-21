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21.10.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


13:58 21.10.2020

В среду, 21 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0163 BYN (-0,64%) до 2,5466 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5629 BYN). Объем торгов составил 98 309 700 BYN или 38 605 000 USD.

Евро подорожал на 0,0029 BYN (+0,1%) до 3,0216 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0187 BYN). Объем торгов: 49 354 100 BYN или 16 334 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0113 BYN (+0,34%) и составил 3,3052 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2939 BYN). Объем торгов: 35 915 100 BYN или 1 086 630 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,548 и 2,59 рубля; евро между 3,021 и 3,07 рубля; 100 российских рублей между 3,05 и 3,39 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2020
валюта курс
EUR 3.0187
USD 2.5629
RUB 3.2939
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0216 +0.0029
USD 2.5466 -0.0163
RUB 3.3052 +0.0113
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0150 3.0210
USD 2.5450 2.5500
RUB 3.2960 3.3050
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Конвертация в банках
на 21.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 91.3000 91.6000
USD/RUB 77.1000 77.5000
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