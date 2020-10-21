В среду, 21 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0163 BYN (-0,64%) до 2,5466 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5629 BYN). Объем торгов составил 98 309 700 BYN или 38 605 000 USD.

Евро подорожал на 0,0029 BYN (+0,1%) до 3,0216 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0187 BYN). Объем торгов: 49 354 100 BYN или 16 334 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0113 BYN (+0,34%) и составил 3,3052 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2939 BYN). Объем торгов: 35 915 100 BYN или 1 086 630 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,548 и 2,59 рубля; евро между 3,021 и 3,07 рубля; 100 российских рублей между 3,05 и 3,39 рубля.