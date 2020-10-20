Во вторник, 20 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0078 BYN (-0,3%) до 2,5629 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5708 BYN). Объем торгов составил 116 217 000 BYN или 45 345 000 USD.

Евро подорожал на 0,0049 BYN (+0,16%) до 3,0187 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0138 BYN). Объем торгов: 58 659 000 BYN или 19 432 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля опустился на 0,006 BYN (-0,18%) и составил 3,2939 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2999 BYN). Объем торгов: 31 072 800 BYN или 943 350 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,564 и 2,6 рубля; евро между 3,024 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,29 и 3,35 рубля.