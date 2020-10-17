В понедельник, 19 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0021 BYN (-0,08%) до 2,5708 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2.5729 BYN). Объем торгов составил 79 446 800 BYN или 46 388 30 USD.

Евро подорожал на 0,0019 BYN (+0,06%) до 3,0138 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0118 BYN). Объем торгов: 24 345 300 BYN или 8 078 000 EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0021 BYN (+0,06%) и составил 3,2999 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,2977 BYN). Объем торгов: 46 388 30 BYN или 1 405 770 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,57 и 2,61 рубля; евро между 3,018 и 3,05 рубля; 100 российских рублей между 3,3 и 3,37 рубля.