ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 17 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

15:40 16.10.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 октября 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.5729 белорусского рубля, 1 евро – 3,0118 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2977 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0717 белорусского рубля.