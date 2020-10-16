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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ
13:55 16.10.2020
В пятницу, 16 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0031 BYN (-0,12%) до 2.5729 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,576 BYN). Объем торгов составил 107 118 000 BYN или 41 634 000 USD.
Евро подешевел на 0,0057 BYN (-0,19%) до 3,0118 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0175 BYN). Объем торгов: 38 024 400 BYN или 12 625 000 EUR.
Курс российского рубля опустился на 0,0073 BYN (-0,22%) и составил 3,2977 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3051 BYN). Объем торгов: 26 884 200 BYN или 815 230 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,574 и 2,62 рубля; евро между 3,015 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,295 и 3,37 рубля.
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