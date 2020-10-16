ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


13:55 16.10.2020

В пятницу, 16 октября, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0031 BYN (-0,12%) до 2.5729 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,576 BYN). Объем торгов составил 107 118 000 BYN или 41 634 000 USD.

Евро подешевел на 0,0057 BYN (-0,19%) до 3,0118 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0175 BYN). Объем торгов: 38 024 400 BYN или 12 625 000 EUR.

Курс российского рубля опустился на 0,0073 BYN (-0,22%) и составил 3,2977 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3051 BYN). Объем торгов: 26 884 200 BYN или 815 230 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,574 и 2,62 рубля; евро между 3,015 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,295 и 3,37 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2020
валюта курс
EUR 3.0175
USD 2.5760
RUB 3.3051
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0118 -0.0057
USD 2.5729 -0.0031
RUB 3.2977 -0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0120 3.0150
USD 2.5720 2.5740
RUB 3.2870 3.2950
подробнее

Конвертация в банках
на 16.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1730
EUR/RUB 91.4500 91.9000
USD/RUB 78.0000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте