ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 15 АВГУСТА 2020 ГОДА

16:52 14.08.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 августа 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4564 белорусского рубля, 1 евро – 2,9004 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3585 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9800 белорусского рубля.