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14.08.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 15 АВГУСТА 2020 ГОДА


16:52 14.08.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 августа 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4564 белорусского рубля, 1 евро – 2,9004 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3585 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9800 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2020
валюта курс
EUR 2.9106
USD 2.4609
RUB 3.3486
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.9106 +0.0248
USD 2.4609 +0.0026
RUB 3.3486 -0.009
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9050 2.9300
USD 2.4710 2.4950
RUB 3.3400 3.3750
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Конвертация в банках
на 14.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1820
EUR/RUB 86.5000 87.2000
USD/RUB 73.3000 74.0000
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