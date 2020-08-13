В пятницу, 14 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0045 BYN (-0,18%) до 2,4564 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4609 BYN). Объем торгов составил 127 114 000 BYN или 51 748 000 USD.

Евро также подешевел на 0,0101 BYN (-0,35%) до 2,9004 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9106 BYN). Объем торгов: 21 361 600 или 9 245 000 EUR.

В свою очередь российский рубль отыграл свои позиции на 0,0099 BYN (+0,29%) и составил 3,3585 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3486 BYN). Объем торгов: 15 352 200 00 BYN или 7 365 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,482 и 2,52 рубля; евро между 2,918 и 2,98 рубля; 100 российских рублей между 3,375 и 3,49 рубля.