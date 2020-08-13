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14.08.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:32 14.08.2020

В пятницу, 14 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0045 BYN (-0,18%) до 2,4564 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4609 BYN). Объем торгов составил 127 114 000 BYN или 51 748 000 USD.

Евро также подешевел на 0,0101 BYN (-0,35%) до 2,9004 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9106 BYN). Объем торгов: 21 361 600 или 9 245 000 EUR.

В свою очередь российский рубль отыграл свои позиции на 0,0099 BYN (+0,29%) и составил 3,3585 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3486 BYN). Объем торгов: 15 352 200 00 BYN или 7 365 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,482 и 2,52 рубля; евро между 2,918 и 2,98 рубля; 100 российских рублей между 3,375 и 3,49 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2020
валюта курс
EUR 2.9106
USD 2.4609
RUB 3.3486
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.9106 +0.0248
USD 2.4609 +0.0026
RUB 3.3486 -0.009
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9050 2.9300
USD 2.4710 2.4950
RUB 3.3400 3.3750
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Конвертация в банках
на 14.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1820
EUR/RUB 86.5000 87.2000
USD/RUB 73.3000 74.0000
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