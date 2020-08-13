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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
АКЦИИ БЕЛАРУСБАНКА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА БВФБ
16:11 13.08.2020
Простые и привилегированные акции ОАО «АСБ Беларусбанк» с 11 августа 2020 года включены в котировальный лист первого уровня площадки «Рынок госпредприятий» ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
«Беларусбанк стал одним из первых открытых акционерных обществ, чьи акции прошли процедуру листинга биржи по новым правилам, тем самым подтвердив соответствующий статус на фондовом рынке Республики Беларусь», - говорится в сообщении пресс-службы банка.
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