ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 14 АВГУСТА 2020 ГОДА

15:14 13.08.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 августа 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4609 белорусского рубля, 1 евро – 2,9106 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3486 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9838 белорусского рубля.