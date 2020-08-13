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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:11 13.08.2020
В четверг, 13 августа, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0025 BYN (+0,1%) до 2,4609 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4583 BYN). Объем торгов составил 46 079 700 BYN или 18 725 000 USD.
Курс евро также подрос на 0,0247 BYN (+0,86%) до 2,9106 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8858 BYN). Объем торгов: 26 908 000 или 9 245 000 EUR.
Российский рубль опустился на 0,009 BYN (-0,27%) и составил 3,3486 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3576 BYN). Объем торгов: 17 169 600 BYN или 512 740 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,476 и 2,53 рубля; евро между 2,914 и 2,965 рубля; 100 российских рублей между 3,35 и 3,45 рубля.
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