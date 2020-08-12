ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 13 АВГУСТА 2020 ГОДА

14:52 12.08.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 августа 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4583 белорусского рубля, 1 евро – 2,8858 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3576 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,9353 белорусского рубля.