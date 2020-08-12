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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ
14:07 12.08.2020
В среду, 12 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0013 BYN (+0,05%) до 2,4583 BYN за 1 доллар. Объем торгов составил 98 255 300 BYN или 39 968 000 USD.
Курс евро понизился на -0,0005 BYN (-0,02%) до 2,8858 BYN за 1 евро. Объем торгов: 18 954 100 или 6 568 000 EUR.
Российский рубль подешевел на 0,0007 BYN (-0,02%) и составил 3,3576 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов: 27 112 300 BYN или 807 500 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,497 и 2,539 рубля; евро между 2,898 и 2,97 рубля; 100 российских рублей между 3,37 и 3,45 рубля.
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