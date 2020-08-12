В среду, 12 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0013 BYN (+0,05%) до 2,4583 BYN за 1 доллар. Объем торгов составил 98 255 300 BYN или 39 968 000 USD.

Курс евро понизился на -0,0005 BYN (-0,02%) до 2,8858 BYN за 1 евро. Объем торгов: 18 954 100 или 6 568 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0007 BYN (-0,02%) и составил 3,3576 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов: 27 112 300 BYN или 807 500 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,497 и 2,539 рубля; евро между 2,898 и 2,97 рубля; 100 российских рублей между 3,37 и 3,45 рубля.