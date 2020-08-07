ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 8 АВГУСТА 2020 ГОДА

15:10 07.08.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 августа 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4482 белорусского рубля, 1 евро – 2,8971 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3249 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8567 белорусского рубля.