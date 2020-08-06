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07.08.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:36 07.08.2020

В пятницу, 7 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подрос на 0,0106 BYN (+0,44%) до 2,4482 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4376 BYN). Объем торгов составил 84 577 800 BYN или 34 547 000 USD.

Евро подорожал на 0,0066 BYN (+0,23%) до 2,8971 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8905 BYN). Объем торгов: 13 787 400 или 4 759 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля опустился на 0,0085 BYN (-0,25%) и составил 3,3249 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3334 BYN). (Объем торгов: 46 855 800 BYN или 1 409 250 000 RUB).

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,465 и 2,52 рубля; евро между 2,904 и 2,95 рубля; 100 российских рублей между 3,333 и 3,4 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.08.2020
валюта курс
EUR 2.8905
USD 2.4376
RUB 3.3334
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8905 +0.0084
USD 2.4376 +0.0008
RUB 3.3334 +0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8970 2.9040
USD 2.4620 2.4710
RUB 3.3230 3.3330
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Конвертация в банках
на 07.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1810
EUR/RUB 86.8000 87.4000
USD/RUB 73.8000 74.5000
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