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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
13:36 07.08.2020
В пятницу, 7 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подрос на 0,0106 BYN (+0,44%) до 2,4482 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4376 BYN). Объем торгов составил 84 577 800 BYN или 34 547 000 USD.
Евро подорожал на 0,0066 BYN (+0,23%) до 2,8971 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8905 BYN). Объем торгов: 13 787 400 или 4 759 000 EUR.
В свою очередь курс российского рубля опустился на 0,0085 BYN (-0,25%) и составил 3,3249 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3334 BYN). (Объем торгов: 46 855 800 BYN или 1 409 250 000 RUB).
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,465 и 2,52 рубля; евро между 2,904 и 2,95 рубля; 100 российских рублей между 3,333 и 3,4 рубля.
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