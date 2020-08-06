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МИНФИН БЕЛАРУСИ РАЗМЕСТИТ 10 АВГУСТА НА БВФБ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ИНВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 271-ГО ВЫПУСКА
10:59 07.08.2020
Министерство финансов с 10 августа 2020 г. по 22 декабря 2020 г. разместит государственные именные облигации в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, размещение 271-го выпуска номинированных в долларах облигаций стартует 10 августа и будет осуществляться путем продажи облигаций в системе БВФБ без проведения аукциона.
Общий объем выпуска установлен на уровне $50 млн., номинальная стоимость одной облигации – $1000. Срок обращения – 7,5 лет (2740 дней).
Срок погашения - 10 февраля 2028 года.
Ставка процентного дохода установлена на уровне 4,5% годовых. Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 10 февраля и 10 августа.
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