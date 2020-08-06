Министерство финансов с 10 августа 2020 г. по 22 декабря 2020 г. разместит государственные именные облигации в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, размещение 271-го выпуска номинированных в долларах облигаций стартует 10 августа и будет осуществляться путем продажи облигаций в системе БВФБ без проведения аукциона.

Общий объем выпуска установлен на уровне $50 млн., номинальная стоимость одной облигации – $1000. Срок обращения – 7,5 лет (2740 дней).

Срок погашения - 10 февраля 2028 года.

Ставка процентного дохода установлена на уровне 4,5% годовых. Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 10 февраля и 10 августа.