ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 7 АВГУСТА 2020 ГОДА

14:52 06.08.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 августа 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4376 белорусского рубля, 1 евро – 2,8905 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3334 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8085 белорусского рубля.