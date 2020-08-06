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06.08.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 7 АВГУСТА 2020 ГОДА


14:52 06.08.2020

Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 августа 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4376 белорусского рубля, 1 евро – 2,8905 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3334 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8085 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.08.2020
валюта курс
EUR 2.8821
USD 2.4368
RUB 3.3288
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8905 +0.0084
USD 2.4376 +0.0008
RUB 3.3334 +0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8940 2.8970
USD 2.4480 2.4590
RUB 3.3200 3.3350
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Конвертация в банках
на 06.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1860
EUR/RUB 86.8000 87.5000
USD/RUB 73.5000 73.9000
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