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ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА В РЕАКТОР ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС НАЧНЕТСЯ 7 АВГУСТА - МИНЭНЕРГО

14:40 06.08.2020 7 августа 2020 года начнется загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики. Это один из этапов процесса ввода энергоблока в эксплуатацию. Всего в августе в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главной их особенностью является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.