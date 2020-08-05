В четверг, 6 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0007 BYN (+0,03%) до 2,4376 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4368 BYN). Объем торгов составил 58 587 000 BYN или 24 035 000 USD.

Курс евро также поднялся на 0,0084 BYN (+0,29%) до 2,8905 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8821 BYN). Объем торгов: 21 956 400 BYN или 7 596 000 EUR.

Курс российского рубля продолжил рост на 0,0046 BYN (+0,14%) и составил 3,3334 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3288 BYN). Объем торгов: 24 723 300 BYN или 741 690 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,45 и 2,49 рубля; евро между 2,897 и 2,94 рубля; 100 российских рублей между 3,335 и 3,4 рубля.