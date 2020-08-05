ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 6 АВГУСТА 2020 ГОДА

15:40 05.08.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 августа 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4368 белорусского рубля, 1 евро – 2,8821 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3288 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8078 белорусского рубля.