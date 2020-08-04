В среду, 5 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0025 BYN (-0,1%) до 2,4368 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4394 BYN). Объем торгов составил 107 070 000 BYN или 43 938 000 USD.

В свою очередь курс евро поднялся на 0,0056 BYN (+0,2%) до 2,8821 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8764 BYN). Объем торгов составил 20 543 500 BYN или 7 128 000 EUR.

Курс российского рубля также вырос на 0,007 BYN (+0,21%) и составил 3,3288 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3218 BYN). Объем торгов: 21 023 500 BYN или 631 570 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,448 и 2,48 рубля; евро между 2,888 и 2,94 рубля; 100 российских рублей между 3,34 и 3,375 рубля.