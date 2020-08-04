ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 5АВГУСТА 2020 ГОДА

17:05 04.08.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил 5 августа 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4394 белорусского рубля, 1 евро – 2,8764 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3218 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8155 белорусского рубля.