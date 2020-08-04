Во вторник, 4 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0081 BYN (-0,33%) до 2,4394 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4475 BYN). Объем торгов составил 99 717 300 BYN или 40 878 000 USD.

Курс евро опустился на 0,0007 BYN (-0,02%) до 2,8764 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8771 BYN). Объем торгов: 22 226 200 BYN или 7 727 000 EUR.

Российский рубль вырос на 0,022 BYN (+0,67%) и составил 3,3218 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2997 BYN). Объем торгов: 13 226 600 BYN или 398 180 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,453 и 2,48 рубля; евро между 2,887 и 2,92 рубля; 100 российских рублей между 3,32 и 3,39 рубля.