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04.08.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:16 04.08.2020

Во вторник, 4 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0081 BYN (-0,33%) до 2,4394 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4475 BYN). Объем торгов составил 99 717 300 BYN или 40 878 000 USD.

Курс евро опустился на 0,0007 BYN (-0,02%) до 2,8764 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8771 BYN). Объем торгов: 22 226 200 BYN или 7 727 000 EUR.

Российский рубль вырос на 0,022 BYN (+0,67%) и составил 3,3218 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2997 BYN). Объем торгов: 13 226 600 BYN или 398 180 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,453 и 2,48 рубля; евро между 2,887 и 2,92 рубля; 100 российских рублей между 3,32 и 3,39 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2020
валюта курс
EUR 2.8771
USD 2.4475
RUB 3.2997
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8764 -0.0007
USD 2.4394 -0.0081
RUB 3.3218 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8800 2.8880
USD 2.4470 2.4530
RUB 3.3100 3.3190
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Конвертация в банках
на 04.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1760
EUR/RUB 86.8000 87.4900
USD/RUB 73.8000 74.2000
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