|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:16 04.08.2020
Во вторник, 4 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0081 BYN (-0,33%) до 2,4394 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4475 BYN). Объем торгов составил 99 717 300 BYN или 40 878 000 USD.
Курс евро опустился на 0,0007 BYN (-0,02%) до 2,8764 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8771 BYN). Объем торгов: 22 226 200 BYN или 7 727 000 EUR.
Российский рубль вырос на 0,022 BYN (+0,67%) и составил 3,3218 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,2997 BYN). Объем торгов: 13 226 600 BYN или 398 180 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,453 и 2,48 рубля; евро между 2,887 и 2,92 рубля; 100 российских рублей между 3,32 и 3,39 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2020
Курсы в банках
на 04.08.2020
Конвертация в банках
на 04.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте