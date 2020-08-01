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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАЛ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГДО НА BR200 МЛН И $210 МЛН
16:09 03.08.2020
Минфин Беларуси реализовал за январь-июль 2020 г. на внутреннем финансовом рынке государственных долгосрочных облигаций (ГДО) в белорусских рублях на сумму 200 млн рублей и ГДО, номинированных в иностранной валюте, на сумму 210,00 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, из них в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на сумму 210,0 млн долларов США.
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