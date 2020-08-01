Минфин Беларуси реализовал за январь-июль 2020 г. на внутреннем финансовом рынке государственных долгосрочных облигаций (ГДО) в белорусских рублях на сумму 200 млн рублей и ГДО, номинированных в иностранной валюте, на сумму 210,00 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, из них в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на сумму 210,0 млн долларов США.