ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 4 АВГУСТА 2020 ГОДА

15:03 03.08.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил 4 августа 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4475 белорусского рубля, 1 евро – 2,8771 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2997 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8155 белорусского рубля.