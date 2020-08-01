В первый рабочий день недели, 3 августа, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно вырос на 0,0101 BYN (+0,41%) до 2,4475 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,4375 BYN). Объем торгов составил 141 000 000 BYN или 57 609 000 USD.

Курс евро опустился на 0,0219 BYN (-0,75%) до 2,8771 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,899 BYN). Объем торгов: 50 537 000 BYN или 17 565 000 EUR.

Российский рубль также подешевел на 0,0159 BYN (-0,48%) и составил 3,2997 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3156 BYN). Объем торгов: 17 587 200 BYN или 532 990 000 RUB.