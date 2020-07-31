ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 1 АВГУСТА 2020 ГОДА

14:38 31.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил 1 августа 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4375 белорусского рубля, 1 евро – 2,8990 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3156 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,7965 белорусского рубля.