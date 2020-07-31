В последний рабочий день недели и месяца, 31 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю несколько сдал назад на 0,0011 BYN (-0,05%) до 2,4375 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4386 BYN). Объем торгов составил 64 293 000 BYN или 26 377 000 USD.

В свою очередь евро вырос на 0,033 BYN (+1,15%) до 2,899 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,866 BYN). Объем торгов: 8 479 660 BYN или 2 925 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,007 BYN (-0,21%) и составил 3,3156 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3226 BYN). Объем торгов: 7 975 310 BYN или 240 540 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,451 и 2,48 рубля; евро между 2,905 и 2,93 рубля; 100 российских рублей между 3,319 и 3,4 рубля.