ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


13:59 31.07.2020

В последний рабочий день недели и месяца, 31 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю несколько сдал назад на 0,0011 BYN (-0,05%) до 2,4375 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4386 BYN). Объем торгов составил 64 293 000 BYN или 26 377 000 USD.

В свою очередь евро вырос на 0,033 BYN (+1,15%) до 2,899 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,866 BYN). Объем торгов: 8 479 660 BYN или 2 925 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,007 BYN (-0,21%) и составил 3,3156 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3226 BYN). Объем торгов: 7 975 310 BYN или 240 540 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,451 и 2,48 рубля; евро между 2,905 и 2,93 рубля; 100 российских рублей между 3,319 и 3,4 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2020
валюта курс
EUR 2.8990
USD 2.4375
RUB 3.3156
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8990 +0.033
USD 2.4375 -0.0011
RUB 3.3156 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8950 2.9000
USD 2.4370 2.4430
RUB 3.3100 3.3230
подробнее

Конвертация в банках
на 31.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1880
EUR/RUB 87.0000 87.6000
USD/RUB 73.5000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте