ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

15:13 30.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4386 белорусского рубля, 1 евро – 2,8660 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3226 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8066 белорусского рубля.