В четверг, 30 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0206 BYN (+0,85%) до 2,4386 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,418 BYN). Объем торгов составил 55 682 800 BYN или 22 834 000 USD.

Евро подорожал на 0,0247 BYN (+0,87%) до 2,866 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8413 BYN). Объем торгов: 4 069 710 BYN или 1 420 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0236 BYN (-0,71%) и составил 3,3226 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3462 BYN). Объем торгов: 31 037 100 BYN или 934 120 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,447 и 2,47 рубля; евро между 2,873 и 2,9 рубля; 100 российских рублей между 3,326 и 3,5 рубля.