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30.07.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:50 30.07.2020

В четверг, 30 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0206 BYN (+0,85%) до 2,4386 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,418 BYN). Объем торгов составил 55 682 800 BYN или 22 834 000 USD.

Евро подорожал на 0,0247 BYN (+0,87%) до 2,866 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8413 BYN). Объем торгов: 4 069 710 BYN или 1 420 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0236 BYN (-0,71%) и составил 3,3226 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3462 BYN). Объем торгов: 31 037 100 BYN или 934 120 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,447 и 2,47 рубля; евро между 2,873 и 2,9 рубля; 100 российских рублей между 3,326 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2020
валюта курс
EUR 2.8413
USD 2.4180
RUB 3.3462
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8660 +0.0247
USD 2.4386 +0.0206
RUB 3.3226 -0.0236
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8660 2.8740
USD 2.4400 2.4470
RUB 3.3150 3.3260
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Конвертация в банках
на 30.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 86.2000 86.9000
USD/RUB 73.4000 74.0000
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