ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

14:40 29.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4180 белорусского рубля, 1 евро – 2,8413 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3462 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,7371 белорусского рубля.