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29.07.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


13:54 29.07.2020

В среду, 29 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0077 BYN (+0,32%) до 2,418 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4103 BYN). Объем торгов составил 103 619 000 BYN или 42 853 000 USD.

Курс евро укрепился на 0,00132 BYN (+0,47%) до 2,8413 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8281 BYN). Объем торгов: 13 17 388 600 BYN или 6 120 000 EUR.

Российский рубль незначительно просел на 0,0049 BYN (-0,15%) и составил 3,3462 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3511 BYN). Объем торгов: 14 904 900 BYN или 445 430 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,424 и 2,46 рубля; евро между 2,848 и 2,88 рубля; 100 российских рублей между 3,347 и 3,45 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2020
валюта курс
EUR 2.8281
USD 2.4103
RUB 3.3511
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8413 +0.0132
USD 2.4180 +0.0077
RUB 3.3462 -0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8400 2.8480
USD 2.4200 2.4240
RUB 3.3350 3.3470
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Конвертация в банках
на 29.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1760
EUR/RUB 85.0000 85.5500
USD/RUB 72.4000 72.9000
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