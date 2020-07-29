В среду, 29 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0077 BYN (+0,32%) до 2,418 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4103 BYN). Объем торгов составил 103 619 000 BYN или 42 853 000 USD.

Курс евро укрепился на 0,00132 BYN (+0,47%) до 2,8413 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,8281 BYN). Объем торгов: 13 17 388 600 BYN или 6 120 000 EUR.

Российский рубль незначительно просел на 0,0049 BYN (-0,15%) и составил 3,3462 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3511 BYN). Объем торгов: 14 904 900 BYN или 445 430 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,424 и 2,46 рубля; евро между 2,848 и 2,88 рубля; 100 российских рублей между 3,347 и 3,45 рубля.