ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 29 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

15:03 28.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4103 белорусского рубля, 1 евро – 2,8281 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3511 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,7014 белорусского рубля.