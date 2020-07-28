Во вторник, 28 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0214 BYN (+0,9%) до 2,4103 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3889 BYN). Объем торгов составил 48 404 000 BYN или 20 082 000 USD.

Курс евро поднялся на 0,0332 BYN (+1,19%) до 2,8281 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2.7949 BYN). Объем торгов: 13 195 900 BYN или 4 666 000 EUR.

Российский рубль также подорожал на 0,012 BYN (+0,36%) и составил 3,3511 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3391 BYN). Объем торгов: 18 112 200 BYN или 540 490 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,419 и 2,44 рубля; евро между 2,834 и 2,87 рубля; 100 российских рублей между 3,357 и 3,375 рубля.