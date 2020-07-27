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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ, НО ОСЛАБ К ЕВРО
14:27 27.07.2020
В понедельник, 27 июля, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,001 BYN (-0,04%) до 2,3889 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,3898 BYN). Объем торгов составил 54 710 100 BYN или 22 902 000 USD.
Курс евро вырос на 0,0283 BYN (+0,86%) до 2.7949 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,7711 BYN). Объем торгов: 9 645 040 BYN или 3 451 000 EUR.
В свою очередь российский рубль опустился на 0,008 BYN (-0,02%) и составил 3,3391 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3399 BYN). Объем торгов: 18 598 900 BYN или 557 000 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,403 и 2,43 рубля; евро между 2,797 и 2,84 рубля; 100 российских рублей между 3,344 и 3,8 рубля.
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