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27.07.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


14:27 27.07.2020

В понедельник, 27 июля, на торгах на БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,001 BYN (-0,04%) до 2,3889 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,3898 BYN). Объем торгов составил 54 710 100 BYN или 22 902 000 USD.

Курс евро вырос на 0,0283 BYN (+0,86%) до 2.7949 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,7711 BYN). Объем торгов: 9 645 040 BYN или 3 451 000 EUR.

В свою очередь российский рубль опустился на 0,008 BYN (-0,02%) и составил 3,3391 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3399 BYN). Объем торгов: 18 598 900 BYN или 557 000 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,403 и 2,43 рубля; евро между 2,797 и 2,84 рубля; 100 российских рублей между 3,344 и 3,8 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2020
валюта курс
EUR 2.7949
USD 2.3889
RUB 3.3391
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Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7949 +0.0238
USD 2.3889 -0.0009
RUB 3.3391 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7950 2.7970
USD 2.3370 2.3450
RUB 3.3960 3.4030
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Конвертация в банках
на 27.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1710
EUR/RUB 83.5000 84.0000
USD/RUB 71.7000 72.2000
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