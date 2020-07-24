Биржевые облигации 29-го выпуска лизинговой компании ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» с 21 июля 2020 года включены в листинг ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ», на сегодня это второй выпуск облигаций компании, включенный в листинг БВФБ (с 22 июня 2020 года в листинге уже находится 30-й выпуск облигаций компании).

ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» – первая компания, облигации которой переведены из перечня внесписочных ценных бумаг в котировальный лист второго уровня площадки «Рынок предприятий малого и среднего бизнеса».

Прохождение листинга на бирже является дополнительным подтверждением надежности эмитента и, тем самым, увеличивает доверие к ее ценным бумагам со стороны всех участников рынка; обеспечивает общественную известность и популярность компании; предоставляет эмитенту потенциально неограниченные возможности привлечения дополнительных финансовых средств для эффективного развития компании.

В свою очередь инвесторы получают инструмент для долгосрочных вложений, альтернативный банковскому депозиту и, что самое главное, – уверенность, что надежность выбранной для инвестиций компании проверена профессионалами рынка ценных бумаг.

ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» - лизинговая компания, финансирующая приобретение основных средств широкого спектра для малого и среднего бизнеса, а также потребительских товаров с длительным сроком использования для передачи в лизинг физическим лицам. Процедура включения ценных бумаг в котировальный лист биржи (листинг) осуществляется в соответствии с Правилами листинга ценных бумаг ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденными протоколом заседания Правления БВФБ от 14 мая 2020 года № 25. Для ценных бумаг, допускаемых к обращению на площадке «Рынок предприятий малого и среднего бизнеса» с включением в котировальный лист второго уровня, установлены следующие специальные требования: среднесписочная численность работающих – не более 250 человек; срок деятельности эмитента с момента его образования (создания) – не менее одного года; выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за последний отчетный год – не более 3 млн. базовых величин; отсутствие у эмитента отрицательного финансового результата от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистого убытка по итогам любого одного года из последних трех лет, предшествующих моменту рассмотрения заявления на включение в котировальный лист. На сегодняшний день процедуру включения в листинг БВФБ по новым правилам, кроме ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ», прошли две крупные компании: ОАО «УКХ «Белавтодор» – крупнейшая в Республике Беларусь группа компаний на рынке комплексного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры, акции которой допущены к обращению на площадке «Рынок госпредприятий» (котировальный лист 2 уровня); ОАО «Белагропромбанк» - одно из крупнейших финансовых учреждений страны, простые и привилегированные акции которого допущены к обращению на площадке «Рынок госпредприятий» (котировальный лист 1 уровня).