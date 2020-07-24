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24.07.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:49 24.07.2020

В пятницу, 24 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,0041 BYN (+0,17%) до 2,3898 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3857 BYN). Объем торгов составил 52 095 900 BYN или 21 799 000 USD.

Курс евро также незначительно вырос на 0,0086 BYN (+0,31%) до 2,7711 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7624 BYN). Объем торгов: 17 679 400 BYN или 6 380 000 EUR.

Российский рубль опустился на 0,0214 BYN (-0,64%) и составил 3,3399 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3613 BYN). Объем торгов: 17 608 600 BYN или 527 220 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,402 и 2,43 рубля; евро между 2,774 и 2,81 рубля; 100 российских рублей между 3,345 и 3,75 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2020
валюта курс
EUR 2.7624
USD 2.3857
RUB 3.3613
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7711 +0.0087
USD 2.3898 +0.0041
RUB 3.3399 -0.0214
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.7790
USD 2.3940 2.4010
RUB 3.3300 3.3450
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Конвертация в банках
на 24.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1600
EUR/RUB 82.7000 83.5000
USD/RUB 71.4000 72.0000
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