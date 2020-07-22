В четверг, 23 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю незначительно восстановился на 0,0003 BYN (>0%) до 2,3857 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3854 BYN). Объем торгов составил 42 752 400 BYN или 17 920 000 USD.

Курс евро также вырос на 0,013 BYN (+0,47%) до 2,7624 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7494 BYN). Объем торгов: 15 019 300 BYN или 5 437 000 EUR.

Российский рубль опустился на 0,0059 BYN (-0,18%) и составил 3,3613 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3672 BYN). Объем торгов: 17 885 900 BYN или 532 120 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,397 и 2,403 рубля; евро между 2,767 и 2,81 рубля; 100 российских рублей между 3,363 и 3,44 рубля.