ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

15:18 22.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3854 белорусского рубля, 1 евро – 2,7494 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3672 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,5829 белорусского рубля.