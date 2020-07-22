В среду, 22 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0025 BYN (-0,1%) до 2,3854 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3879 BYN). Объем торгов составил 45 967 300 BYN или 19 270 000 USD.

Курс евро вырос на 0,015 BYN (+0,55%) до 2,7494 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7344 BYN). Объем торгов: 49 190 200 BYN или 17 891 000 EUR.

Российский рубль незначительно опустился на 0,0002 BYN (<0%) и составил 3,3672 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3674 BYN). Объем торгов: 29 439 800 BYN или 874 320 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,397 и 2,419 рубля; евро между 2,737 и 2,78 рубля; 100 российских рублей между 3,37 и 3,45 рубля.