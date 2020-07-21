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ИЗМЕНЕНИЯ В ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БВФБ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 24 АВГУСТА
12:50 22.07.2020
Правление ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) протоколом заседания № 41 от 17 июля 2020 года утвердило изменения в Типовые условия обращения эмиссионных ценных бумаг на бирже.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БВФБ, список допустимых способов возмещения промежуточных платежей по сделкам РЕПО расширен до полного перечня, определенного пунктом 93 Правил заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Участники торгов наряду с ранее используемыми ими способами зачета получили право заключать сделки на условиях зачета реальных промежуточных платежей в счет суммы основного долга и в счет суммы обратного выкупа.
По соглашению с контрагентами участники торгов смогут изменять способ возмещения промежуточных платежей по ранее заключенным сделкам.
Изменения в Типовые условия вступают в силу с 24 августа 2020 года.
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