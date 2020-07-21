ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 22 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

14:47 21.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 22 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3879 белорусского рубля, 1 евро – 2,7344 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3674 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,6254 белорусского рубля.