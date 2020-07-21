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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ США И ЕВРО


13:47 21.07.2020

Во вторник, 21 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,011 BYN (-0,46%) до 2,3879 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,399 BYN). Объем торгов: 60 450 700 BYN или 25 315 000 USD).

Курс евро также подешевел на 0,0125 BYN (-0,46%) до 2,7344 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7469 BYN). Объем торгов составил 21 161 600 BYN или 7 739 000 EUR.

В свою очередь российский рубль восстановился на 0,0313 BYN (+0,94%) и составил 3,3674 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3362 BYN). Объем торгов: 29 548 900 BYN или 877 490 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,397 и 2,419 рубля; евро между 2,737 и 2,78 рубля; 100 российских рублей между 3,37 и 3,45 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2020
валюта курс
EUR 2.7469
USD 2.3990
RUB 3.3362
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7344 -0.0125
USD 2.3879 -0.0111
RUB 3.3674 +0.0312
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7350 2.7440
USD 2.3940 2.4020
RUB 3.3410 3.3550
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Конвертация в банках
на 21.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1440
EUR/RUB 81.4000 81.9000
USD/RUB 71.4000 71.8000
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