Во вторник, 21 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,011 BYN (-0,46%) до 2,3879 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,399 BYN). Объем торгов: 60 450 700 BYN или 25 315 000 USD).

Курс евро также подешевел на 0,0125 BYN (-0,46%) до 2,7344 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7469 BYN). Объем торгов составил 21 161 600 BYN или 7 739 000 EUR.

В свою очередь российский рубль восстановился на 0,0313 BYN (+0,94%) и составил 3,3674 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3362 BYN). Объем торгов: 29 548 900 BYN или 877 490 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,397 и 2,419 рубля; евро между 2,737 и 2,78 рубля; 100 российских рублей между 3,37 и 3,45 рубля.