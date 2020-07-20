ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


АКЦИИ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ПРОШЛИ ПРОЦЕДУРУ ЛИСТИНГА НА БВФБ


11:32 21.07.2020

Акции ОАО «Белагропромбанк» (34-й и 35-й выпуски) прошли процедуру листинга в ОАО «БВФБ» и с 10 июля 2020 года переведены из перечня внесписочных ценных бумаг в котировальный лист первого уровня площадки «Рынок госпредприятий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк», листинг подразумевает включение ОАО «БВФБ» ценных бумаг в котировальные листы и осуществление последующего контроля соответствия ценных бумаг и эмитента условиям и требованиям, которые установлены биржей.

Преимущества, которые дает компании прохождение листинга на бирже, состоят в повышении надежности и увеличении доверия к ценным бумагам эмитента со стороны всех участников рынка, обеспечении общественной известности и популярности компании, предоставлении потенциально неограниченных возможностей привлечения дополнительных финансовых средств для эффективного развития компании.

Прохождение листинга с включением акций ОАО «Белагропромбанк» в котировальный лист ОАО «БВФБ» позволит качественно и количественно расширить круг портфельных инвесторов, а также придать его ценным бумагам инвестиционный статус.

34-му и 35-му выпускам акций ОАО «Белагропромбанк» присвоены следующие биржевые тикеры соответственно: русскоязычные — «Белагропромбанк A34», «Белагропромбанк Aп35», англоязычные — BAPB-S34, BAPB-S35P.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2020
валюта курс
EUR 2.7469
USD 2.3990
RUB 3.3362
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7469 +0.015
USD 2.3990 -0.0004
RUB 3.3362 -0.0089
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7350 2.7440
USD 2.3940 2.4020
RUB 3.3410 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 21.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1440
EUR/RUB 81.4000 81.9000
USD/RUB 71.4000 71.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте