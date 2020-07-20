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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
АКЦИИ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ПРОШЛИ ПРОЦЕДУРУ ЛИСТИНГА НА БВФБ
11:32 21.07.2020
Акции ОАО «Белагропромбанк» (34-й и 35-й выпуски) прошли процедуру листинга в ОАО «БВФБ» и с 10 июля 2020 года переведены из перечня внесписочных ценных бумаг в котировальный лист первого уровня площадки «Рынок госпредприятий».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк», листинг подразумевает включение ОАО «БВФБ» ценных бумаг в котировальные листы и осуществление последующего контроля соответствия ценных бумаг и эмитента условиям и требованиям, которые установлены биржей.
Преимущества, которые дает компании прохождение листинга на бирже, состоят в повышении надежности и увеличении доверия к ценным бумагам эмитента со стороны всех участников рынка, обеспечении общественной известности и популярности компании, предоставлении потенциально неограниченных возможностей привлечения дополнительных финансовых средств для эффективного развития компании.
Прохождение листинга с включением акций ОАО «Белагропромбанк» в котировальный лист ОАО «БВФБ» позволит качественно и количественно расширить круг портфельных инвесторов, а также придать его ценным бумагам инвестиционный статус.
34-му и 35-му выпускам акций ОАО «Белагропромбанк» присвоены следующие биржевые тикеры соответственно: русскоязычные — «Белагропромбанк A34», «Белагропромбанк Aп35», англоязычные — BAPB-S34, BAPB-S35P.
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