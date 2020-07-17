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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ, К ЕВРО - ОСЛАБ


13:48 20.07.2020

В первый рабочий день недели, 20 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0004 BYN (-0,02%) до 2,399 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,3994 BYN). Объем торгов составил 73 074 800 BYN или 30 461 000 USD.

Курс евро вырос на 0,015 BYN (+0,55%) до 2,7469 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,7319 BYN). Объем торгов: 22 431 400 BYN или 8 166 000 EUR.

Российский рубль понизился на 0,0089 BYN (-0,27%) и составил 3,3362 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3451 BYN). Объем торгов: 42 471 400 BYN или 1 273 060 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,404 и 2,408 рубля; евро между 2,749 и 2,78 рубля; 100 российских рублей между 3,342 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.07.2020
валюта курс
EUR 2.7319
USD 2.3994
RUB 3.3451
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Итоги торгов на БВФБ
на 17.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7319 -0.0047
USD 2.3994 -0.0001
RUB 3.3451 -0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7450 2.7500
USD 2.4010 2.4050
RUB 3.3300 3.3440
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Конвертация в банках
на 20.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1410 1.1470
EUR/RUB 82.1000 82.8000
USD/RUB 71.8000 72.3500
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