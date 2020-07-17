В первый рабочий день недели, 20 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0004 BYN (-0,02%) до 2,399 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,3994 BYN). Объем торгов составил 73 074 800 BYN или 30 461 000 USD.

Курс евро вырос на 0,015 BYN (+0,55%) до 2,7469 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,7319 BYN). Объем торгов: 22 431 400 BYN или 8 166 000 EUR.

Российский рубль понизился на 0,0089 BYN (-0,27%) и составил 3,3362 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,3451 BYN). Объем торгов: 42 471 400 BYN или 1 273 060 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,404 и 2,408 рубля; евро между 2,749 и 2,78 рубля; 100 российских рублей между 3,342 и 3,55 рубля.