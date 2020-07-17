ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 18 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

14:24 17.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,3994 белорусского рубля, 1 евро – 2,7319 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3451 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,7549 белорусского рубля.