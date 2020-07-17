В последний рабочий день недели на торгах БВФБ, 17 июля, курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0001 BYN (-0,0%) до 2,3994 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3995 BYN). Объем торгов составил 65 435 300 BYN или 27 272 000 USD.

Курс евро опустился на 0,0047 BYN (-0,17%) до 2,7319 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7366 BYN). Объем торгов: 17 492 200 BYN или 6 403 000 EUR.

Российский рубль упал на 0,0227 BYN (-0,67%) и составил 3,3451 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3677 BYN). Объем торгов: 23 021 700 BYN или 688 230 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,404 и 2,44 рубля; евро между 2,74 и 2,79 рубля; 100 российских рублей между 3,35 и 3,4 рубля.