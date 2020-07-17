|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ ВНОВЬ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ТРЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ
13:39 17.07.2020
В последний рабочий день недели на торгах БВФБ, 17 июля, курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0001 BYN (-0,0%) до 2,3994 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3995 BYN). Объем торгов составил 65 435 300 BYN или 27 272 000 USD.
Курс евро опустился на 0,0047 BYN (-0,17%) до 2,7319 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7366 BYN). Объем торгов: 17 492 200 BYN или 6 403 000 EUR.
Российский рубль упал на 0,0227 BYN (-0,67%) и составил 3,3451 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3677 BYN). Объем торгов: 23 021 700 BYN или 688 230 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,404 и 2,44 рубля; евро между 2,74 и 2,79 рубля; 100 российских рублей между 3,35 и 3,4 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.07.2020
Курсы в банках
на 17.07.2020
Конвертация в банках
на 17.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте