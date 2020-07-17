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17.07.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ ВНОВЬ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ТРЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


13:39 17.07.2020

В последний рабочий день недели на торгах БВФБ, 17 июля, курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0001 BYN (-0,0%) до 2,3994 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,3995 BYN). Объем торгов составил 65 435 300 BYN или 27 272 000 USD.

Курс евро опустился на 0,0047 BYN (-0,17%) до 2,7319 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7366 BYN). Объем торгов: 17 492 200 BYN или 6 403 000 EUR.

Российский рубль упал на 0,0227 BYN (-0,67%) и составил 3,3451 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3677 BYN). Объем торгов: 23 021 700 BYN или 688 230 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,404 и 2,44 рубля; евро между 2,74 и 2,79 рубля; 100 российских рублей между 3,35 и 3,4 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2020
валюта курс
EUR 2.7366
USD 2.3995
RUB 3.3677
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7319 -0.0047
USD 2.3994 -0.0001
RUB 3.3451 -0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7280 2.7380
USD 2.3990 2.4040
RUB 3.3450 3.3590
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Конвертация в банках
на 17.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1330 1.1390
EUR/RUB 81.5000 81.7700
USD/RUB 71.5000 71.8000
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