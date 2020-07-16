В четверг на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0021 BYN (-0,09%) до 2,3995 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4016 BYN). Объем торгов составил 43 867 500 BYN или 25 363 400 USD.

Курс евро опустился на 0,008 BYN (-0,29%) до 2,7366 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7445 BYN). Объем торгов: 10 040 500 BYN или 3 669 000 EUR.

Российский рубль упал на 0,0242 BYN (-0,71%) и составил 3,3677 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3919 BYN). Объем торгов: 25 363 400 BYN или 753 130 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,405 и 2,449 рубля; евро между 2,739 и 2,8 рубля; 100 российских рублей между 3,374 и 3,4 рубля.