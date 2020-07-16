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16.07.2020

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НА ТОРГАХ БВФБ БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ ТРЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


13:49 16.07.2020

В четверг на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0021 BYN (-0,09%) до 2,3995 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4016 BYN). Объем торгов составил 43 867 500 BYN или 25 363 400 USD.

Курс евро опустился на 0,008 BYN (-0,29%) до 2,7366 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7445 BYN). Объем торгов: 10 040 500 BYN или 3 669 000 EUR.

Российский рубль упал на 0,0242 BYN (-0,71%) и составил 3,3677 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,3919 BYN). Объем торгов: 25 363 400 BYN или 753 130 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,405 и 2,449 рубля; евро между 2,739 и 2,8 рубля; 100 российских рублей между 3,374 и 3,4 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 16.07.2020
валюта курс
EUR 2.7445
USD 2.4016
RUB 3.3919
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7366 -0.0079
USD 2.3995 -0.0021
RUB 3.3677 -0.0242
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7380 2.7490
USD 2.4040 2.4110
RUB 3.3780 3.3950
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Конвертация в банках
на 16.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1350 1.1420
EUR/RUB 80.7000 81.4000
USD/RUB 71.0000 71.5000
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