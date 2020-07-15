ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

15:26 15.07.2020 Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 июля 2020 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,4016 белорусского рубля, 1 евро – 2,7445 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3919 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,8522 белорусского рубля.