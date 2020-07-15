В среду на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0178 BYN (-0,74%) до 2,4016 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4194 BYN). Объем торгов составил 31 778 000 BYN или 13 232 00 USD.

Курс евро вырос на 0,0014 BYN (+0,05%) до 2,7445 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,7431 BYN). Объем торгов: 20 427 600 BYN или 7 443 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0093 BYN (-0,27%) и составил 3,3919 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4012 BYN). Объем торгов: 11 721 100 BYN или 345 560 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,409 и 2,425 рубля; евро – между 2,75 и 2,8 рубля; 100 российских рублей – между 3,397 и 3,47 рубля.